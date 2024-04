L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma potrà candidarsi alle elezioni legislative

l’ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), figura di spicco della destra e uno dei politici più influenti del paese, è stato Incriminato per manipolazione di testimoni, ha annunciato il 9 ... (internazionale)

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Expereo , leader mondiale nel settore dell’Internet intelligente, che mette in rapporto tra di loro persone, luoghi e oggetti ovunque, annuncia le nomine di Ben Elms ad ... (seriea24)

Una norma di civiltà per fermare la gogna - che si è visto spiattellare sui giornali tutta la sua chat con l'ex presidente dell'Anm Palamara, estranea a qualsiasi indagine. Si tratta, quindi, di un provvedimento sacrosanto che neppure un Pd ...ilgiornale

Milan-Roma, Carraro: "Mia moglie è laziale. Mi mise in imbarazzo quando..." - Nel giorno di Milan-Roma, match di andata valido per i quarti di Europa League, parola a Franco Carraro. L'ex presidente del Milan, tifoso rossonero da sempre, ma anche ex sindaco della Capitale dal ...lalaziosiamonoi

Pd, patto dei cacicchi contro “Zingarelly”: guerra delle correnti - Elly medita, e quando si concentra sui suoi pensieri, vuol dire che ci vorranno ancora giorni per uscirne con una decisione di senso compiuto, non i ...iltempo