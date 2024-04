Leverkusen-West Ham Europa League | 11-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Xabi Alonso ritrova Arthur dopo 10 mesi

Euopa League, quote e pronostico di Leverkusen-West Ham - Per le quote è il Leverkusen a partire con i favori del pronostico: il segno 1, esito proposto su Cplay a 1.43 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.40. In estate le " Aspirine " riuscirono a ...tuttosport

Bayer Leverkusen-West Ham, probabili formazioni: Schick dal 1', Moyes con Antonio - Il Bayer Leverkusen dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, nel quale davanti a Kovar si posizionerà la linea a tre composta da Tapsoba, Tah e Hincapié. Frimpong e Grimaldo si posizioneranno sulle ...footballnews24

Milan, Pioli non si fida della Roma e avvisa i suoi: «Non è la stessa squadra di Mourinho» - Il Milan non ha nessuna intenzione di farsi da parte. A San Siro, tutto esaurito, ospita la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Chi passa, affronta la vincente di ...ilmattino