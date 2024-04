L’Europa è lontana dalle urne spagnole

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In Spagna i temi che dominano le europee riguardano la politica interna. Un successo della destra potrebbe far vacillare la maggioranza che sostiene il premier socialista Pedro Sánchez. Leggi

Forti vendite sui titoli di Stato con rendimenti Treasury Usa e Btp in rialzo. Greggio ai massimi da fine ottobre. A Piazza Affari scattano Eni e Saipem, giù Azimut sul progetto di una nuova banca ... (ilsole24ore)

Per sei anni, dal 2012 al 2018, le sedute del Parlamento Georgia no non si sono svolte a Tbilisi, ma a Kutaisi, in un edificio futuristico alto quaranta metri e realizzato completamente in vetro. Il ... (linkiesta)

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra +0,1% - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di giornata: le Borse di Londra e Parigi hanno aperto in rialzo dello 0,1%, con Francoforte e Amsterdam piatte. Madrid è in calo de ...ansa

“Per l’Italia, per l’Europa, difendiamo la libertà di pensiero”. L’appello di 80 intellettuali per Luciano Canfora - Ottanta esponenti della cultura d'Oltralpe lanciano un appello di solidarietà per Luciano Canfora, dopo la querela presentata da Meloni contro di lui ...ilfattoquotidiano

Carburanti, dagli aumenti lo Stato incassa 6 miliardi di accise e Iva tra gennaio e febbraio (ma non ci saranno sconti) - I dati di Unem sul gettito fiscale per i primi due mesi dell’anno. Nel 2023, secondo dati elaborati da Staffetta Quotidiana, le accise sui carburanti sono aumentate del 39,9% a 25 miliardi 259 milioni ...corriere