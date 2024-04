“Lessici familiari“ e stereotipi La misoginia a ogni latitudine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una mostra per combattere glidi genere, a partire dal linguaggio. È “ad“, è stata promossa dalla cooperativa UniAbita e realizzata da Cerchi d’acqua, il centro antiviolenza di Milano, tra i fondatori della rete D.i.Re. "Proverbi, detti popolari e modi dire costituiscono un tema di singolare ricchezza perché hanno saputo fissarsi nel tempo nel linguaggio quotidiano, finendo per influire sul modo di pensare e di parlare delle persone – ha spiegato Graziella Mazzoli, presidente di Cerchi d’acqua –. Si è indotti a pensare che siano fonte di saggezza ma il nostro viaggio attraverso i continenti dimostra che non è così, non sempre almeno". La mostra attraversa diversi Paesi, a conferma di quanto il problema delle discriminazioni ...