L’economista Florio | “Destra italiana cavalca il Pfizergate | ma in Europa aiuta le lobby farmaceutiche”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nelle ultime settimane è riesplosa l'attenzione per l'inchiesta sui presunti scambi illeciti tra la presidente della Commissione Ue Von der Leyen e l'ad di Pfizer, nel periodo della negoziazione per l'acquisto dei vaccini anti-Covid. Le polemiche montano alla vigilia delle elezioni europee, ma soprattutto nei giorni in cui il Parlamento europeo sta votando la nuova legislazione farmaceutica. Una riforma che fallisce l'obiettivo di rendere più facile ed economico l'accesso ai farmaci, spiega a Fanpage.it Massimo, economista, che con il Forum Disuguaglianze e Diversità si batte per la creazione di un'infrastruttura pubblica europea per la ricerca farmaceutica.

Domande Frequenti Professionali: Ci Sono Interazioni Farmacologiche Con L'aceto Di Sidro Di Mele - Opinione degli esperti di Cassia D Muller Bechelor in Nutrition · 2 years of experience · Brazil Yup. L'aceto non deve essere assunto da persone che usano i seguenti farmaci: Ipoglicemizzanti (metform ...msn

Mangiare Ananas Ogni Giorno Può Causare Stitichezza Recensione Di Professionisti Della Nutrizione - Opinione degli esperti di Cassia D Muller Bechelor in Nutrition · 2 years of experience · Brazil No, anzi. L'ananas è un alimento ricco di fibre e acqua, che è ottimo per l'intestino. Inoltre, l'anana ...msn

non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza; - Ai fini della presente sezione, l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento ...eur-lex.europa.eu