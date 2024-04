Le zone d’ombra del lavoro Dagli “stagisti a vita“ agli stipendi fantasma Boom delle vertenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un mondo delsempre più liquido e senza regole: è ciò che emerge dal report2023 di Cisl Monza Brianza. Innanzitutto si registra una crescita significativa del numerorispetto al 2022, passate da 680 a 812, pressoché tornate ai livelli pre-Covid. La grande maggioranza - ben 543 - sono per recupero crediti, cioè per problemi legati a salari non corrisposti o a retribuzioni supplementari di vario genere non riconosciute. Notevoli anche quelle per opposizione al licenziamento, 107, e per controllo di buste paga non a regola, 75. Sono in costante aumento, però, anche i lavoratori che denunciano il malessere nei luoghi di: molti finiscono addirittura in cura da psicologi o psichiatri, e non è raro che gli stessi vengano poi licenziati a ...