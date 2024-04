Le Vite Perse a Suviana | Giovani Lavoratori e Esperti Anziani tra le Vittime

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bologna - Le storie delledella tragedia didipingono un quadro ditrasfertisti e, colpiti in pieno dall'esplosione sommersa della centrale idroelettrica di Bargi. Vincenzo Franchina, 36 anni, originario di Sinagra nel Messinese, era un giovane padre, con soli tre mesi di paternità alle spalle. Schivo e gentile, era un lavoratore apprezzato, recentemente trasferitosi a Genova con la moglie, infermiera al Gaslini. Il sindaco del suo paese d'origine, Antonino Musca, lo ricorda come una persona educata e laboriosa, che ha lasciato un vuoto insormontabile nella sua comunità. Mario Pisani, 73 anni, originario del Tarantino, era invece un esperto nel campo dell'impiantistica, nonno affettuoso di cinque nipoti. Ex dipendente Enel, si era ritirato dal lavoro ma ...