Le suore che accusano Rupnik chiedono giustizia | finita l’inerzia vaticana | ecco le prossime mosse

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La pietra comincia a rotolare, dice un vecchio proverbio montanaro. Mercoledì 3 aprile l’avvocata Laura Sgrò ha trasmesso al Dicastero della Dottrina della fede il “Libello” per chiedereper un gruppo diabusate dall’ex gesuita e noto artista di mosaici Marko. Il religioso allontanato dalla Compagnia di Gesù è sotto indagine con l’accusa di avere compiuto numerosi abusi ai danni di un gruppo di consacrate della Comunità Loyola, fondata in Slovenia negli anni Novanta. Nel 2020 era già stato colpito dalla scomunica dal Vaticano. L’allora Congregazione per la Dottrina della fede gli aveva comminato la pena più bruciante: la scomunica latae sententiae, cioè la condanna che avviene nel momento stesso del reato commesso. Nel caso specifico, l’assoluzione data dal colpevole alla persona complice del rapporto consumato. ...

Il nuovo spot Amica Chips con protagoniste delle suore ha scatenato grosse polemiche negli ambienti cattolici per via di un accostamento ritenuto blasfemo ; il filmato, infatti, ritrae un gruppo di ... (cinemaserietv)

I parroci che restavano nelle parrocchie oltre cinquant’anni, le domestiche fedeli e l’Azione cattolica degli anni Sessanta - Un brivido di rimpianto e insieme un messaggio di fede viene dalla rassegna rapida delle necrologie di sacerdoti, religiosi e religiose della diocesi bergamasca negli anni Sessanta. Nomi che ...ecodibergamo

Parroco invita a boicottare le patatine dello spot con le suore, un collegio cattolico le bandisce - Un invito a boicottare le patatine "Amica Chips", al centro di polemiche per uno spot pubblicitario percepito come blasfemo, è stato lanciato da don Natalino ...gazzettadelsud

Amica Chips, l'ideatore dello spot "blasfemo": «Sono cattolico, volevo fare una cosa ironica come "Sister Act"» - Lo spot Amica Chips che ha scatenato furiose polemiche per aver sostituto una manciata di patatine alle ostie per la Comunione di un gruppo di suore non verrà più trasmesso in ...leggo