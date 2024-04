Le sanzioni contro la Russia funzionano | ma non bastano Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Chi dice che lelanon? Magari non avranno mandato Mosca a gambe all’aria, però qualche sberla è arrivata. Di questo è convinto Stephen Blank, senior fellow presso il Foreign policy research institute, che in un report spiegal’economia russa è ammaccata e non certo tonica come una volta. “Sebbene il Cremlino abbia investito risorse nella costruzione di un’economia di guerra e apparentemente abbia aumentato la produzione economica nel 2023, resta il fatto che le misure rivoltedi esso stanno effettivamente funzionando e hanno funzionato da quando il Paese è diventato il paese più sanzionato al mondo nel 2022”, scrive Blank. Per il quale “è vero che bloccare un grande Paese dotato di estese risorse naturali è un lavoro in corso e che ...