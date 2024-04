Le paura dei testimoni | Un boato fortissimo e la colonna di fumo | mai vista una cosa così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Unenorme. Un frastuono fuori dal comune: non si capiva da dove arrivava. Poi un odore di bruciato, che ricordava la plastica, ma plastica non era. E poco dopo è partito il via vai di mezzi di soccorso: una scena del genere, qui, non si era mai". Nel racconto e negli occhi di Ginevra De Rosa del Chiosco Archè sono racchiusi tutto lo spavento e lo choc di una giornata infernale. Il disastro alla centrale idroelettrica di Bargi rompe la placida serenità degli scampoli di paesini tutto intorno al lago di Suviana. Al chiosco, a un tiro di schioppo dall’ingresso dell’impianto, hanno sentito tutto e visto tutto. Dalla centrale si sale una strada tortuosa dove piccoli e tranquilli locali si affacciano sulle sponde dello specchio d’acqua, e tra una curva e l’altra compaiono i piccoli bar perfetti per una sosta tra ...