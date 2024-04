Le parole del presidente Mattarella in occasione della fine del Ramadan | “Si promuova il mutuo rispetto tra fedi e culture”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “La promozione deltra, elementocoesione socialenostra comunità, sollecita l’esercizio di una responsabilità condivisa per il bene comune”.delRepubblica Sergio, intervenuto oggi con un messaggio per ladelche suonano pesanti, quelle del capo dello Stato, nei giorni in cui il centrodestra mette nel mirino la festività musulmana. A nord-est la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint lancia una proposta di legge per impedire che i Comuni debbano individuare aree di preghiera per i musulmani. In Lombardia la Lega tenta di introdurre, senza riuscirci, una mozione ...