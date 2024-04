Le nuove strade della sostenibilità

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) - Laè il tema al centro del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A. Il 16 aprile, a partire dalle 14.30, al Palazzo dell'Informazione il ministro dell'ambiente esicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin apre una giornata ricca di contributi, intervistato dal vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga. A seguire quattro sessioni di domande e risposte sui temi di riferimento: sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile, economia circolare e bilancio di. Si parla di territorio da tutelare, politiche per l'ambiente, clima e dissesto idrogeologico. Ampio spazio al temagreen economy, fra economia circolare, finanza green e transizione energetica. Oltre alla sfida delle mobilità sostenibile: dal processo di elettrificazione dell'auto allo spostamento di persone e merci, ...

