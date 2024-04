Le nuove strade della sostenibilità

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Laè il tema al centro del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A. Il 16 aprile, a partire dalle 14.30, al Palazzo dell?Informazione il ministro dell?ambiente esicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin apre una giornata ricca di contributi, intervistato dal vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga.A seguire quattro sessioni di domande e risposte sui temi di riferimento: sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile, economia circolare e bilancio di. Si parla di territorio da tutelare, politiche per l?ambiente, clima e dissesto idrogeologico. Ampio spazio al temagreen economy, fra economia circolare, finanza green e transizione energetica. Oltre alla sfida delle mobilità sostenibile: dal processo di elettrificazione dell?auto allo spostamento di persone e merci, ...

