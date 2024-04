(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo le varie edizioni colorate, o con tocchi di nero e di oro, arrivano ora le New, una proposta molto più delicata che non ha bisogno di ricorrere al classico bianco ottico per essere sofisticata e versatile. Per l'occasione, il marchio sportivo di Boston ha preso le sue scarpe da corsa premium e ne ha rivestito la tomaia in mesh e i vari dettagli in tessuto sintetico in una tonalità crema accompagnata da diverse sfumature di oro e marrone chiaro. Da qui, la decisione di battezzarequesta nuova edizione. https://media.gqitalia.it/photos/6615458b2f422aee88398f87/master/w 1100,h 729,c limit/New--2.jpeg In questo modo in casa Newriusciti a combinare una ...

La prima volta che abbiamo ammirato la New Balance 1906R Polka Dot non c'è stato quasi il tempo di prendere fiato e subito molti siti di appassionati di sneaker hanno affermato che si trattava solo ... (gqitalia)

La New Balance 1000 sta per diventare una delle uscite più importanti del marchio di Boston per il 2024. È un modello che non solo è candidato a generare molto scalpore tra gli sneaker head, ma anche ... (gqitalia)

“La cosa più vicina alla scarpa da corsa perfetta”. Nel 1989, all’apice del boom del running, New Balance lancia la sua silhouette di punta per la corsa: la 1500 . Trentacinque anni dopo, aprile ... (quifinanza)

Le New Balance 1906R Angora sono versatili come il tuo maglione di lana preferito - Dopo le varie edizioni colorate, o con tocchi di nero e di oro, arrivano ora le New Balance 1906R Angora, una proposta molto più delicata che non ha bisogno di ricorrere al classico bianco ottico per ...gqitalia

Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, il 13 aprile c'è l'Athletic Elite Meeting - Sabato 13 aprile tornerà in grande stile l’evento atletico organizzato da Athletic Elite Track&Field, in collaborazione con New Balance ...tuttosport

Sneakers New Balance T500 Reflection: una dichiarazione di lusso che riaccende la magia del modello originale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn