Le mosse del centrodestra Tajani-Lupi | c’è l’accordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ufficialità sarà data a breve, ma Giorgia Meloni si candiderà capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni europee dell’8-9 giugno in tutta Italia. L’annuncio lo farà il 28 aprile a Pescara, alla conferenza programmatica di FdI. L’obiettivo è ottenere il massimo dei voti, risalendo nei sondaggi fino a migliorare, almeno nelle intenzioni, il 26% delle politiche del 2022. Ma la premier ha anche un obiettivo tutto personale, ovvero raggiungere il milione e mezzo di preferenze "per dare un segnale chiaro di forza sia interno – si sostiene nel partito – verso gli alleati di governo, sia in Europa". Quasi certamente anche Antoniosi candiderà capolista di Forza Italia, mentre Matteo Salvini, se non cambierà idea all’ultimo, punterà come capolista della Lega in tutta Italia sul generale Roberto Vannacci. Quasi tutti in pista, quindi, i leader, ma se la premier ...