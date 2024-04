Le condanne | le molestie | le minacce alla giornalista | chi è l’imam espulso a Milano

Nicaragua: almeno sette giovani arrestati durante i riti della Settimana Santa. Condanne per 11 pastori evangelici, chiuse altre 15 ong: ... sempre durante la Settimana Santa, quando si sono verificate in varie occasioni intimidazioni e molestie, durante le processioni, che perlopiù si sono tenute nelle pertinenze delle chiese, e durante ...

Lizzo ci ripensa: 'Non lascio la musica' (ma fa pubblicità ai suoi costumi): ... l'hanno citata in tribunale per molestie sessuali, razziali, ... Lei ha sempre negato le accuse ma a febbraio la sua richiesta di ... Nonostante non ci siano, al momento, condanne, molti dei suoi 12 ...