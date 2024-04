Le città e i giorni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una cartografia della letteratura italiana contemporanea mostrerebbe facilmente la presenza massiccia, e talvolta ingombrante, di romanzi famigliari, di narrazioni più o meno autobiografiche in cui queste relazioni funzionano come macchina narrativa e come bussola per indagare le urgenze del vivere attuale. appartiene a questa schiera di narrazioni, ma lo fa in maniera originale, sfruttando le possibilità combinatorie offerte dalle esistenze di due fratelli molto diversi tra loro e dagli spazi geografici, sempre diversi, che abitano. Come per i gemelli protagonisti del capolavoro di Michel Tournier Le meteore, i fratelli di sono per D’Angelo uno “strumento di conoscenza”: Maurizio è, come il padre, un architetto, che dopo aver vissuto a Genova e Parigi accetta, su consiglio paterno, di tornare a Milano per lavorare all’avveniristico progetto di un grattacielo, mentre Emanuele vive in ...