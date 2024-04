Le buone notizie Gli arancioni si allenano Intanto rientra Rrapaj

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ieri la Pistoiese è tornata ad allenarsi. È una buna notizia. Pare che domenica riesca a scendere in campo nel match casalingo contro il San Giuliano City. Le incognite restano però sulle successive partite, in particolare sulla trasferta a Sant’Angelo Lodigiano. Non dovesse presentarsi, come ha fatto domenica scorsa a Lodi, il club arancione sarebbe escluso dal campionato con annullamento di tutti i risultati. Il Ravenna, già oggi a -2 dal Carpi, andrebbe a -4. Nel frattempo, ieri sera, la corte sportiva d’appello della Figc ha accolto il ricorso del Ravenna che chiedeva uno sconto di pena a. Il capitano giallorosso, dopo 3 turni di squalifica, tornerà dunque a disposizione per la sfida di domenica prossima, alle 15, contro il Progresso dell’ex Selleri, che si giocherà al ‘Biavati’ di Corticella (biglietti a 15 euro direttamente allo stadio dalle 13.30).