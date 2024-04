Le 48 ore da incubo per i clienti di Banca Sella

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La digitalizzazione è bella. Ci aiuta a snellire e sveltire alcune delle pratiche e dei comportamenti quotidiani, consente a chiunque di usufruire di un servizio utilizzando solamente uno smartphone e permette di evitare lunghe code. Però, occorre che tutto funzioni alla perfezione, come invece non è accaduto – nelle ultime 48 ore – ae a tutti quei serviziri e di pagamento collegati al gruppo piemontese. In questo lunghissimo lasso di tempo, infatti, nessun cliente ha potuto effettuare le più banali operazioni correlate al proprio conto. LEGGI ANCHE > Il trojan svuota contiri attivo anche in Italia Tutto è partito, come confermato nelle scarne risposte social ai(arrabbiatissimi, per usare un eufemismo), nella giornata di domenica in seguito a un intervento di ...