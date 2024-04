Lazio | nessuna lesione per Romagnoli | ancora fuori Provedel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento al match contro la Salernitana. L’avventura di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste non è iniziata nel migliore dei modi, ma adesso serve una reazione per provare a centrare la qualificazione alla prossima Europa League. A complicare la situazione una serie di infortuni, anche se arrivano buone notizie sul fronte Ciro Immobile; gli esami a cui è stato sottoposto il capitano biancoceleste hanno scongiurato il pericolo dial collaterale, che dovrebbe tornare a disposizione solo contro il Genoa. Notizie rassicuranti anche da Alessio, anche lui sottoposto ad esami che hanno evidenziato solo un affaticamento e, come Immobile, salterà la sfida contro i granata, nella speranza di rivederlo contro la squadra di Alberto Gilardino. La brutta notizia riguarda invece Ivan ...