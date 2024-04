Lazio | Klose si propone per la panchina | “un giorno vorrei allenare i biancocelesti”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La nuova esperienza di Igor Tudor sulladellaè stata dai due volti e sono in corso valutazioni sul futuro. Il croato è sicuramente un allenatore di alto profilo e una conferma per la prossima stagione è molto probabile. Miroslavè stato ad un passo dallabiancoceleste dopo le dimissioni di Maurizio Sarri e il nome dell’ex attaccante continua a circolare in chiaveanche in altri ruoli. “Lotito? Lui sa che ho la voglia diunla, poi starà a lui decidere”, raccontaa margine della presentazione degli Europei di calcio del 2024, a Villa Almone a Roma. “Oggi ha fatto un’altra scelta ma unforse sarò l’allenatore della, chi lo sa, ...