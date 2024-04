Lazio | Gila da esubero a gioiello | ora si teme di perderlo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma 10 aprile 2024 – Da giocatore per completare le rotazioni, a titolare inamovibile e jolly della retroguardia. La parabola di Marioallanon si può dire sia nata nel migliore dei modi, ma senza dubbio si sta dimostrando come la nota più lieta della stagione biancoceleste. Lo spagnolo ha ottenuto il posto da titolare quasi per pura fortuna, quando i compagni di reparto sono rimasti ai box a causa infortuni. Inizialmente ad aver rubato le luci della ribalta era stato il connazionale Patric, ma la solidità dimostrata dall'ex Real Madrid Castilla ha conquistato poco alla volta prima Sarri, poi Tudor, rivelandosi uno dei leader tecnici e carismatici della retroguardia capitolina. Al netto dunque di un campionato al di sotto delle aspettative, in casa laziale i tifosi si sono potuti parzialmente consolare con la trovata solidità e ...

