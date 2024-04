L’azienda di scarpe in Veneto che chiude tre sedi per la fine del Ramadan | il 30% dei dipendenti è musulmano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo le scuole e l’università, si sta diffondendo nel mondo del lavoro la consapevolezza che – oltre alle feste cattoliche – anche le celebrazioni di altre religioni siano meritevoli di un’interruzione delle attività. Succede in– a Fossò nel Veneziano, Vigonza e Arzergrande nel Padovano -, dove sui cancelli delle treproduttive del calzaturificio Tre Zeta Group è apparso un cartello: «Chiuso per festa di». Un clima di entusiasmo misto a stupore si è diffuso tra i. Circa il 30% di loro è di religione musulmana: questo è il motivo principale che ha portato i vertici aziendali a propendere per la chiusura degli impianti. «Ci è sembrata la scelta più giusta da prendere per dare concretezza al concetto di inclusione – ha dichiarato il ceo di Tre Zeta Group, Fabrizio ...