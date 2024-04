L’avventura di Hidetoshi Nagasawa | una retrospettiva da Building

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 apr. (askanews) – Tre sedi milanesi per una mostra dedicata a, artista giapponese che ha lavorato in Italia dagli anni Sessanta fino alla morte nel 2018. È un progetto retrospettivo della Galleria, che coinvolge anche la Galleria Moshe Tabibnia e la Casa degli artisti. A curarlo è stato chiamato Giorgio Verzotti. “L’idea – ha detto ad askanews – era un po’ quella di raccontare tutto. Abbiamo cercato di documentare tutti i suoi passaggi, tutti i suoi periodi, sia per quanto riguarda la scultura, sia per quanto riguarda l’opera bidimensionale che ha sempre accompagnato la scultura”. In mostra quaranta opere che raccontano un po’ tuttadicon la scultura, attraverso diverse manifestazioni e diverse strutture. Ma la mostra dà spazio anche a ...