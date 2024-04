Lavoro | domani sciopero Cgil-Uil | in Emilia raddoppia protesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (askanews) –è il giorno dellogenerale die Uil per sollecitare il governo ad adottare misure più incisive sulla sicurezza sul. Lasarà di 4 ore in nei settori privati (il comparto pubblico è escluso, mentre nell’edilizia sarà di 8 ore). Lo, segnato dalla tragedia nella centrale elettrica di Suviana (Bologna), si articolerà con manifestazioni nei territori. Dopo l’ennesima strage le due confederazioni sindacali hanno deciso di estendere a 8 ore l’astensione dalinRomagna, sia nel privato che nel pubblico, con un’iniziativa in piazza XX settembre a Bologna (ore 9). Con la stessa motivazione i metalmeccanici di Fiom e Uilm Milano avevano deciso di incrociare le braccia per 8 ...

CGIL E UIL – TRENTINO * SCIOPERO GENERALE: «PRESIDIO SOTTO IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO, A TRENTO (11 APRILE ORE 10.00) - domani 11 aprile sciopero generale di tutti i comparti privati per la sicurezza sul Lavoro. Sconcerto per la tragedia di Suviana. Costruzioni e metalmeccanici si fermano per otto ore. Dalle 10 ...agenziagiornalisticaopinione

Strage di Suviana: vigili del fuoco, poche speranze di trovare superstiti - "Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea. La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo" (ANSA) ...ansa

