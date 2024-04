Latina Celentano al Blue Forum di Gaeta | “Eco-scuole | Latina modello per diverse città italiane”

Latina – “L’intervento denominato ‘A Gonfie Vele’ è certamente tra i più rilevanti nella nostra città, non soltanto tra i progetti finanziati con i fondi del Pnrr ma anche tra quelli che sono stati ... (temporeale.info)

Latina – Il Comune di Latina ha stretto un Nuovo “ patto per la sicurezza urbana ” con la Prefettura di Latina . L’ intesa siglata ieri sera dal sindaco Matilde Celentano e dal prefetto Maurizio Falco ... (temporeale.info)

Celentano al Blue Forum di Gaeta: “Eco-scuole, Latina modello per diverse città italiane” - Latina – Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha preso parte, insieme all’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, alla prima giornata del III Summit Nazionale sull’Economia del mare Blue Forum, or ...radioluna

Tutto pronto per Vivicittà Latina: partenza da Piazza del Popolo - Latina – Cresce l’attesa per Vivicittà Latina, il grande evento di corsa su strada e camminata ludico motoria targato Uisp. Domenica 14 aprile in piazza del Popolo la 39esima edizione, con un percors ...radioluna

Rifatta la pista ciclabile in piazza a Latina: ma non era prevista e sarà cancellata - Dopo che il sindaco di Latina Matilde Celentano aveva annunciato la volontà di cancellare il tratto di pista ciclabile che attraversa piazza del Popolo, destinata alla parziale riapertura al traffico, ...ilcaffe.tv