L' asta tosta che libera Eni da una patata bollente | capolavoro diplomatico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Eni mette l'agenzia di stampa Agi all'. La protesta dei giornalisti contro l'acquisizione del gruppo Angelucci, proprietario di Libero, Il Tempo e Il Giornale, ha quindi spinto la partecipata di Stato a optare per un approccio più "neutro". L'Eni ha una lunga storia editoriale alle spalle: oltre all'Agi è stato per lungo tempo nelle sue disponibilità anche il quotidiano Il Giorno, prima di venire venduto alla famiglia Riffeser Monti. Ora l'agenzia di stampa, che da almeno un decennio presenta bilanci traballanti, è finita sul mercato. Una mossa ovvia per ricentrare totalmente il business energetico (che c'entra l'editoria con il core del cane a sei zampe?). Eppure non esente da polemiche.