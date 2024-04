L’Arezzo e i punti fermi nella volata playoff Indiani può contare su un Trombini super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Luca Amorosi È un punto prezioso quello conquistato dall’ a Lucca nel posticipo del quartultimo turno di campionato. A tre giornate dal termine, infatti, il distacco dai rossoneri, primi esclusi daial momento, resta di quattro, un discreto margine da difendere per giocare almeno un turno nel minicampionato che partirà sabato 4 maggio. Certo, un po’ di rammarico resta, visto che gli amaranto erano riusciti a portarsi in vantaggio a poco più di dieci minuti dal termine. Dove non erano arrivati gli attaccanti, tutti piuttosto sottotono lunedì, ci aveva pensato Risaliti con un colpo di testa a sfruttare una situazione da calcio d’angolo ben studiata in allenamento. Sembrava il delitto perfetto e il giusto risarcimento per la sconfitta immeritata del sabato prima di Pasqua, invece a due minuti dal novantesimo è arrivato il pareggio ...