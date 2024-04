L’App IO da oggi avvisa su rimborsi | scadenze fiscali e rate Come funziona

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – Un nuovo tassello va a comporre il puzzle di utilità della App Io, gestita da PagoPa e incentrata sui servizi pubblici. Dalicazione manderà un messaggio personalizzato ai cittadini perre – fra le altre cose – suin arrivo,di contratti, adempimenti, comunicazioni non recapitate. Così l’Agenzia delle Entamplia il suo sistema di segnalazioni. Nella nota congiunta diffusa dalla stessa Agenzia e PagoPa, si sottolinea“diventi ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti”. La linea è tracciata: la pubblica amministrazione cerca di concentrare in un’unica app tutti i messaggi utili: dal Fisco a quelli ...

