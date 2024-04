Langella | “Juve Stabia abbiamo tanti talenti”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La promozione in Serie B dellaè una delle notizie più impordel calcio italiano di questi giorni. O, comunque, una di quelle che trasmettono felicità, espressa dal presidente Andreain un’intervista al Corriere dello Sport. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com riportano le dichiarazioni del presidente gialloblù «Adorante e Bellich sono le punte di diamante. Lovisa è geniale, io lo chiamo il giovane vecchio, tira fuori giocatori dal cilindro con estrena facilità. Pagliuca è il nostro capobranco perché lo seguono tutti». «Ci siamo scambiati battute e complimenti, mi ha chiamato quasi subito. Può nascere una sinergia e magari possiamo pensare a una nuova amichevole visto che dopo la prima loro hanno vinto lo scudetto e dopo la seconda per noi è arrivata la promozione. Vedremo, ...

