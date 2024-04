L’allergia di stagione inizia sempre prima | come distinguerla dal raffreddore? I sintomi e i consigli dell’esperto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È di nuovovera e, se non è il cielo a confermarlo, probabilmente lo farà il vostro naso che cola. Una frangiapiù ampia di persone soffre infatti di allergia stagionale ai pollini e ha giàto a combattere tra occhi rossi, tosse e starnuti. Ma cosa scatena, esattamente,? Ecombattere i? “Per allergia si intende una reazione immunomediata in cui c’è un coinvolgimento del sistema immunitario”, spiega il dottor Giorgio Luraschi, coordinatore del servizio di Allergologia del Centro Diagnostico Italiano.si manifesta con diversi: rinite, oculorinite, asma. In questasi verificano soprattutto reazioni allergiche di tipo respiratorio dovute alla presenza nell’aria del ...

Dieta anti-stanchezza per il cambio di stagione - La dieta anti-stanchezza aiuta a sopperire ai cambi stagionali tornando in forma e aumentando le difese immunitarie con alimentia deguati.tuobenessere

Gatto in primavera, anche lui soffre il cambio di stagione: come aiutarlo - Gatto in primavera Anche lui può soffrire il cambio di stagione. Consigli per fronteggiare fame, muta del pelo (con nodi e boli), allergie e parassiti ...iodonna

‘Alta velocità e tanto stress alla base delle rovinose cadute’ - Matteo Badilatti ha vissuto da vicino gli incidenti al Giro dei Paesi Baschi: ‘Noi corridori siamo i primi a poter influenzare un cambiamento’ ...laregione.ch