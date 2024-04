L’agente di Thiago Motta | “De laurentiis vuole Conte “

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dario Canovi, agente di, ha analizzato il possibile impatto dio Italiano sulla panchina del Napoli e il futuro di Osimhen. Dario Canovi, storico procuratore e agente tra gli altri di, ha parlato a Radio Marte analizzando le possibili evoluzioni in casa Napoli dopo la deludente stagione. Secondo Canovi, l’arrivo di Antonioo Vincenzo Italiano comporterebbe un cambio radicale nella gestione tecnica del club. “Ho la sensazione che la prima scelta di Desia– ha spiegato Canovi – Un decisionista, con le idee chiare, cheavere in mano tutto il settore tecnico. In quel caso, il nuovo ds Manna dovrebbe adeguarsi a questo tipo di conduzione“. Discorso differente invece con Italiano: ...

