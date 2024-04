L’Agcm sta indagando sulla vendita delle uova di Pasqua di Ferragni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato una nistruttoria per capire se l’influencer Chiaraha compiuto una azione di promozione ingannevole riguardo ladirealizzate con la società Dolci Preziosi nel 2021 e 2022. Il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli ha annunciato l’avvio dell’istruttori nel programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa su Rai 1. L’indagine della Agcm si concentrerà su quanto dei proventi è andato effettivamente all’associazione benefica “I bambiniFate”. Secondo l’accusa, Dolci Preziosi avrebbe donato all’associazione trentaseimila euro in totale senza legare la donazione alladi ogni singolo uovole, mentre l’influencer ...

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Chiara Ferragni per presunta promozione ingannevole di uova di Pasqua per beneficenza - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), comunemente chiamata Antitrust, ha avviato un’istruttoria nei confronti dell’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni per presunta promozio ...ilpost

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino dell’Antitrust per il caso uova di Pasqua - Ci risiamo, sta succedendo lo stesso che abbiamo visto col caso Balocco, ma questa volta con le uova di Pasqua. L’Antitrust ha avviato un procedimento contro Chiara Ferragni ...quifinanza

Borse, difesa Ue sotto il fuoco delle vendite. Milano chiude a -1%. Oro oltre 2.380 - A Piazza Affari tonfo di Leonardo, bene Diasorin in scia ai buoni conti del competitor francese BioMerieux. Euro poco mosso sul dollaro, frena invece il petrolio ...ilsole24ore