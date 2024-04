Ladri in azione nella scuola a Civitavecchia | colti sul fatto dalla Polizia | l’intervento

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Furto a, sorpresi duedi Stato. I malviventi erano intenti a ‘saccheggiare’ il bar dell’Istituto Scolastico. Entrambi sono stati arrestati.di, furto a, in manette due– (ilcorrieredellacitta.com). Ladi Stato ha tratto in arresto due persone gravemente indiziate del reato di concorso in furto aggravato. La coppia dinotte tra domenica e lunedì, era riuscita ad introdursi in unadel territorio dopo aver forzato una grata di una finestra. Scattata però la segnalsul posto è intervenuta rapidamente la ...