La7d si rinnova | dal 29 aprile cambia il palinsesto

(Di mercoledì 10 aprile 2024)sie, come recita il claim, “accende l’emozione”. Da lunedì 29il secondo canale del Gruppo Cairo Communication proporrà una nuova programmazione, con una veste grafica ritoccata che rafforzi la “vicinanza distintiva” al primo canale, La7. Una nuova sfida per il canale 29, disponibile anche sul 161 di Sky. Dalle serie internazionali ai film, dai factual agli eventi sportivi in esclusiva, per un totale 1.500 ore di nuove produzioni. Tra le prime novità annunciate e pronte a partire, serie cult come Desperate Housewives, Bull, Modern Family e Scandal. Per il genere factual, con l’obiettivo di raccontare storie di straordinaria quotidianità, ci sono Sconosciuti e Ci Vediamo in Tribunale. E poi le nuove puntate de La Cucina di Sonia e in esclusiva la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica.