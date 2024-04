LA7 BRINDA | “QUARTA RETE IN PRIME TIME E SUI TARGET PIÙ PREGIATI SECONDA DIETRO RAI1”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Continua il periodo d’oro di La7, premiata dal pubblico e dalla critica che ne riconosce il rigore e la serietà giornalistica. “Eccellenti ascolti per La7 che nel mese di marzo 2024 raggiunge il 5,4% di share e 1,1 milioni di telespettatori medi (+13% vs 2023), salendo al quarto posto assoluto in(la fascia in onda dalle 20.30 alle 22.30) davanti a Rai3,4 e Rai2”. Così una nota dell’emittente di Cairo. “In particolare, nel mese in oggetto, La7 è risultata essere per sette volte terzae Canale5, ed è la tv che cresce di più tra lesette generaliste”. Con la tv generalista in crisi, La7 inverte il trend. Risultati ragguardevoli per La7 “anche suidove la...