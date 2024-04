La vita nei campi profughi di Bihac | Lipa e Borici in Bosnia | snodo cruciale della rotta balcanica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Oggi si celebra l’Eid al-Fitr, il giornorottura del digiuno imposto dal Ramadan. Più che una festa, un’occasione di raccoglimento e vicinanza per la comunità islamica, che al terminepreghiera si scambia l’Eid Mubarak, il tipico augurio di questa giornata. La conclusione del mese sacro è uno degli avvenimenti più importanti per quasi due miliardi di fedeli islamici in tutto il mondo, un appuntamento irrinunciabile anche per tutti coloro che sono lontani dalla propria casa, in viaggio attraverso terre straniere e diretti verso quella che sperano possa diventare la loro nuova casa. Tra queste aree di transito c’è la-Erzegovina, che ha da poco ottenuto il riconoscimento dello status di Paese candidato per l’ingresso nell’Unione europea. Un luogo simbolostoria recente, col ricordo del massacro di ...