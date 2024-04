La vendetta dell' Iran per il blitz di Damasco e l' affarismo del genero di Donald Trump

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladi Teheran per ildipassa dalla massiccia fornitura di armi ai palestinesi dalla Cisgiordania. Kushner prosegue l'opera da intermediario tra le potenze arabe e Tel Aviv

La guerra non si ferma e dalla Cia non arrivano buone notizie. La Central Intelligence Agency avrebbe infatti informato Israele su un possibile attacco dall’Iran contro il suo territorio entro le ... (ildifforme)

«L'apparato della Difesa ha completato i preparativi di risposta in caso di qualsiasi scenario che si possa sviluppare con l’Iran». Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant dopo ... (gazzettadelsud)

Da settimane è in corso una vera e propria gara dei mullah iraniani e delle alte sfere dei loro tagliagole di Hezbollah sulle intenzioni rivolte a vendicare nel modo più sanguinoso e devastante gli ... (ilfoglio)

L’allarme dell’intelligence Usa: “Imminente l’attacco dell’Iran”. E Lufthansa cancella i voli per Teheran - TEL AVIV — La fine del Ramadan, l’inizio del conto alla rovescia. Tutti i servizi di intelligence occidentali danno per imminente la rappresaglia dell’Iran contro Israele per l’attacco al consolato ir ...informazione

"Attacco dell'Iran imminente". Gli Usa lanciano l'allarme: la preoccupazione di Israele - Secondo l'intelligence degli Stati Uniti, nei prossimi giorni la Repubblica islamica potrebbe muoversi in prima persona o utilizzare i propri proxy per lanciare missili balistici contro obiettivi mili ...ilgiornale

Ucciso davanti ad una chiesa: ergastolo per la mente del raid - La decisione della Corte d'Assise sull'omicidio Immobile: ergastolo per Pietro Pallonetto, assolto con formula piena un altro imputato ...napolitoday