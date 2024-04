La Uefa paga il bonus per gli ottavi di Champions 9 | 6 milioni a Napoli | Lazio e Inter

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lasi prepara are i club che hanno preso parte alladi quest’anno. Ad essereti nei giorni scorsi sono state le squadre che sono arrivate aglidi finale. Complessivamente, la Federcalcio europea verserà 153,6di euro ai 16 club che si sono qualificati per gli, 9,6di euro a testa. 9,6per laTra i club che riceveranno tale somma ce ne sono tre italiani,. Guardando solamente ai club italiani, questa volta il totale dei versamenti ammonta a 28,8di euro. Il Milan purtroppo non ...

Come è facile entrare in guerra! In questi due anni sono rimasto stupito di come sia stato semplice, quasi senza alcun dibattito serio, entrare in una guerra che si preannuncia sempre più cruenta e ... (ilfattoquotidiano)

Gli incassi da Lega e Uefa, le iniziative di marketing, le maglie da collezione. Il titolo vale tanto e se arriva nel derby... - Gli incassi da Lega e Uefa, le iniziative di marketing, le maglie da collezione. Il titolo vale tanto e se arriva nel ...gazzetta

Gazzetta - La Juve non può fallire - Come riferisce Gazzetta, la volata per l’ingresso in Champions vale un posto al sole nell’Europa che meglio paga. L’Inter è di fatto già qualificata, il ...tuttojuve

Superlega, Ceferin (presidente Uefa): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, il merito sportivo è fondamentale" - SUPERLEGA - Intervenuto durante un incontro istituzionale a Coimbra, in Portogallo, il presidente dell'Uefa non ha risparmiato un altro attacco al progetto Supe ...eurosport