(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dal 25 al 28 aprile la Cattedrale ex Breda di Pistoia ospiterà "Laindi assaporare", uno degli appuntamenti culinari di cartello per quanto riguarda le tradizionicucina. L’evento, giunto al settimo anno, è organizzato dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promosso da Confcommercio Pistoia e Prato ed è inserito nel circuito di Vetrina, il progetto sul turismo enogastronomicoRegione volto a valorizzare la ristorazione di qualità. L’obiettivo dell’appuntamento è proprio quello di diffondere la conoscenzacucina, oltre che di promuovere le impreseristorazione e valorizzare il legame tra enogastronomia locale e turismo. "La ...

La Toscana in bocca. L’arte della buona tavola. Cibo e vino: le eccellenze - Dal 25 al 28 aprile la Cattedrale ex Breda di Pistoia ospiterà "La Toscana in bocca – l’arte di assaporare", uno degli appuntamenti culinari di cartello per quanto riguarda le tradizioni della cucina ...lanazione

Scandalo razzismo in Italia: Juan Jesus contraddice Acerbe - Il professionista di calcio Juan Jesus ha rinnovato l'accusa di razzismo contro il giocatore della nazionale italiana Francesco Acerbi e si è ...toscanacalcio

Enogastronomia, torna a Pistoia ‘La Toscana in bocca’ - Quattro anni dopo l’ultima edizione la Cattedrale, ex Breda, di Pistoia torna a ospitare ‘La Toscana in bocca’, evento che mette al centro il gusto e la tradizione della cucina Toscana.expartibus