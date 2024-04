La testimonianza di L Z che ha vissuto il dramma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il 2-3 novembre, il fiume Marina è uscito dagli argini. "Mia nonna vive proprio di fronte al fiume, in un piano basso. Quella sera sono scesa, ho messo il piede nel suo salotto e mi sono trovata in una pozza d’acqua. Vedendo che la porta della cucina chiusa, l’ho aperta e da lì è uscito un fiume di fango. Ho chiamato mia mamma e gli zii, che sono scesi con spugne e asciugamani per aiutare la nonna. Fuori, la pioggia continuava a cadere con violenza e il livello del fiume cresceva. Le fogne non reggevano e l’acqua iniziava a fuoriuscire dai tombini. Nel panico, abbiamo cercato di buttare fuori l’acqua dalla casa con tutto ciò che avevamo a disposizione, ma sembrava inutile. L’acqua aveva invaso ogni angolo: mobili, stanze, ricordi. All’una di notte, eravamo ancora svegli, in attesa della Vab (la protezione civile) perché non potevamo farcela da soli. Alle due, sono arrivati e con una ...