La surreale rivoluzione di Schlein si è fermata ad Annunziata | De Luca e Nico Stumpo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quella delle contraddizioni non inevitabili del Partito democratico continua a essere materia inesauribile di analisi e spunti. Un filone d’oro. Una contraddizione che sta venendo fuori con chiarezza cristallina è quella della candidata esterna capolista del Partito democratico al sud, Lucia, che avrà dalla sua parte i voti del “cacicco” più “cacicco” di tutti, Enzo De. E potendo inoltre, Lucia, contare sull’organizzazione minuta di, già mitico responsabile organizzativo all’epoca di Pier Luigi Bersani leader del Pd e poi al suo seguito in Articolo Uno – il che lascerebbe presupporre anche un concreto sostegno di Massimo D’Alema, che nella sua Puglia è sempre qualcuno (chissà se in compagnia dell’altro “cacicco” del Mezzogiorno Michele Emiliano, che difficilmente si spenderà per il sindaco ...