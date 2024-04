La storia dietro il divieto di aborto vecchio di 160 anni in Arizona

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ildiin: unalunga 160La conferma da parte della Corte suprema dell’deldiin vigore da 160risale a un’epoca caratterizzata da leggi anti-spinte da colpi di scena storici. Le origini delIn passato, l’negli Stati Uniti era legale fino al movimento del feto, comunemente noto come accelerazione, di solito nel secondo trimestre della gravidanza. Questo segnavo il confine tra la legalità e l’illegalità dell’, in un’epoca priva di test di gravidanza o ultrasuoni. Le donne ricorrevano a metodi come erbe o oggetti inseriti nella cervice L'articolo proviene da News Nosh.