La storia dei Levi' s in mostra a Milano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «È emozionante celebrare l’impatto di’s sul design e sulla cultura negli ultimi 150 anni». Con queste parole, Tracey Panek inaugura Icons, Innovation & First. Stories of Heritage and Progress from the’s Archives all’interno dello Spazio della Culture al Mudec di. Fino al 26 aprile 2024 — in concomitanza con laDesign Week — laaccoglierà gratuitamente i visitatori, accompagnandoli in un viaggio che ha avuto il suo inizio nel 1873. È proprio in quell’anno, più precisamente il 20 maggio, che Jacob Davis eStrauss ottengono il brevetto per un paio di pantaloni da lavoro con rivetti in rame sulle tasche. Da quel momentoStrauss & Co. intraprese la sua produzione realizzando salopette con rivetti brevettate ...