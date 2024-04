La Stanza del Silenzio | l’Università di Firenze apre uno spazio dedicato alla preghiera

La sentenza è destinata a fare storia e giurisprudenza: per la prima volta la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha legato la tutela dei diritti umani al rispetto degli obblighi sul clima. Nella ... (ilfattoquotidiano)

Valerio Mastandrea , Elio Germano , Neri Marcorè, Michele Riondino, solo per fare qualche nome: Artisti 7607, cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di moltissimi attori e doppiatori in ... (iodonna)

Durante il Triple Threat Match di Stand & Deliver valido per il North American Title, Josh Briggs si è rotto due costole. Quest’ Infortunio , che lo costringerà ai box nel prossimo futuro, è ... (zonawrestling)

Ring Intercom: praticità, sicurezza e tranquillità per la casa - Performance di artisti dal vivo, esperienze interattive e un party imperdibile per celebrare il primo compleanno di Ring Intercom, il dispositivo che rende smar ...tecnoandroid

Un ospite per Biden (e uno per Xi Jinping) - Non era mai successo, da quando nel 1949 Chiang Kai-shek si era rifugiato nell’isola con i resti del suo esercito e del suo governo sconfitti dall’Armata di liberazione popolare di Mao. Oggi l’ex pres ...corriere

L'invasione dell'auto elettrica cinese - La transizione energetica si è rapidamente trasformata da opportunità per il clima, e per imprenditori e consumatori lungimiranti, a campo di battaglia tra i ...huffingtonpost