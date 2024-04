La settimana indo-pacifica degli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Questa analisi è tratta daPacific Salad, la newsletter sull’Pacifico curata da Emanuele Rossi. Per riceverla iscriviti qui) Non succede frequentemente che la strategia di un Paese si dimostri in modo così esplicito come sta succedendo in questa settima per gli Stati Uniti e la loro visione dell’Pacifico. Quell’insieme di interpretazioni dottrinali e pratiche che compone il pensiero americano si sta mostrando davanti ai nostri occhi. Il concetto di “free and open-Pacific”; la creazione di un network di partnership composto da sistemi di alleanze minilaterali e più informali; il ruolo centrale della collaborazione nell’industria militare e quella in settori super cruciali come le nuove tecnologie; il confronto competitivo con la Cina, i meccanismi di guardrail, i rischi della congiunzione ...