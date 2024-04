La serie Ori potrebbe avere un nuovo capitolo in futuro | se ne varrà la pena

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 aprile 2024) IldellaOrinon essere ancora chiuso. Anche se al momento lo studio di sviluppo di Moon Studios si sta dedicando a No Rest for the Wicked, che è un’esperienza completamente diversa a livello di gameplay e atmosfere, il game director ha alcune idee per un possibile ritorno della precedente saga. Parlandone con Game Informer, Thomas Maler ha ammesso didiversi spunti interessanti e addirittura un possibile titolo per un eventuale terzodellaOri. Dopo Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, dunque, potremmo vivere unnei prossimi anni. Naturalmente non bisogna lasciar correre l’entusiasmo a briglia sciolta, visto che lo stesso Mahler precisa che al momento tutte le attenzioni ...