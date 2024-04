La scuola abbandonata del XXI Luglio inizia a vedere una nuova luce

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 10 aprile 2024 - Nelle scorse settimane erano stati rimossi tutti i vecchi arredi che da anni sono rimasti all’interno delle aule dellaXXI, uno dei simboli della città dove hanno frequentato le elementari e per qualche anno anche i corsi dell’istituto tecnico commerciale migliaia di ragazzi. L’edificio è al centro di un grande progetto di riqualificazione da parte del Comune di Sarzana e per questo è stato effettuato un sopralluogo propedeutico alla consegna dei lavori che avverrà contestualmente all'apertura del cantiere. Erano presenti l'ingegner Flavio Barbieri e il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Francesco Campanini di Ire spa, Calogero Vetro procuratore e Antonio de Bernardinis, rispettivamente procuratore e direttore tecnico di Arkeo Restauri srl la società aggiudicataria della gara per la ...

bimba dell'asilo dimenticata sullo scuolabus: " Salvata " da studenti delle scuole medie dopo quattro ore. Dramma sfiorato nel Teramano, dove l'operatrice addetta non si è accorta che la bimba di 4

