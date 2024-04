La Sapienza resta la prima università al mondo per Studi Classici e Storia Antica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – La formazione universitaria italiana è al settimo posto nel, mentre è seconda se si prende in considerazione esclusivamente l’Unione europea, alle spalle della Germania. E’ quanto emerge dalla quattordicesima edizione della classifica mondiale delleQs. Tra gli atenei spicca l’di Roma La, che mantiene la sua leadership mondiale negli, a testimonianza dell’eccellenza accademica italiana. A livello mondiale, gli atenei italiani sono settimi dopo quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Cina Continentale, Germania, Australia e Canada. Tra le eccellenze, Medicina all’di Milano. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

