La sanità pubblica è sull’orlo del baratro

Pisa , 9 aprile 2024 - Una lunga lettera per ringrazia re i medici che lo hanno rimesso in piedi. Così il professor Lamberto Maffei , deputato della Fondazione Pisa , professor e emerito della Scuola ... (lanazione)

Come hanno reagito i giornali di sinistra allo scandalo Puglia e all’esplosione del campo largo a Bari? Non certo come se ad essere protagonista dello scempio dei voti di scambio a 50 euro fosse ... (secoloditalia)